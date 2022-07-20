苗栗坤輿掩埋場爭議不斷，時代力量黨團20日上午在台北召開記者會，並指坤輿公司與黑道、國民黨籍苗栗縣長參選人之間有緊密連結。對此，國民黨苗栗縣長參選人謝福弘發聲明，指時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎是混淆視聽。

坤輿公司獲得苗栗環保局核准再度啟動試運轉計畫，外傳明後21、22日天將進場「全量試運轉」，反坤輿自救會將再度抗爭，而時代力量黨團先行一步開記者會，指坤輿地磅站涉及的種種問題，記者會中也提及國民黨苗栗縣長參選人跟坤輿有密切關聯，才讓坤輿如同有靠山。

對此，謝福弘團隊發聲明指出，謝福弘堅決反對造橋設置坤輿掩埋場，時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎應查明清楚，宋國鼎意指之國民黨籍參選人應辨別清楚，勿混淆視聽。

謝的聲明稿指出，有關坤輿掩埋場引發爭議事件，早在去年10月，就已經簽署由反坤輿自救會提出的「撤回坤輿科技廢棄物掩埋場的設置許可」的同意書，他曾擔任農委會農田水利署苗栗管理處長一職，深知水源對農民作物影響極鉅，而龍昇池灌溉大潭就緊鄰坤輿掩埋場，他也絕對反對設置坤輿掩埋場。