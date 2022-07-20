【旅奇傳媒/編輯部整理】交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處（以下簡稱鵬管處）在大鵬灣國際休閒特區舉辦『2022大鵬灣水上嘉年華活動』，活動於7月15、16、17、23及24，共計5天推出一系列的免費水上體驗活動、豐富表演，並集結20家屏東觀光圈市集業者於活動期間進行展售，邀請熱愛水上活動的朋友相約來玩水，感受大鵬灣夏日的熱情時光。

交通部觀光局周廷彰副局長表示，配合大鵬灣國際休閒特區開園，辦理園區內第一場的「2022大鵬灣水上嘉年華」活動，此次水域體驗包含獨木舟、立式划槳(SUP)、香蕉船、水上瑜珈、風翼板、帆船及風浪板等十幾種免費供遊客現場體驗，於線上開放報名後近八成體驗項目瞬間秒殺，為讓現場遊客也能體驗水上活動的刺激，也保留部分名額供現場遊客預約報名，體驗完成後還可領取50元市集券與摸彩券，同時結合屏東觀光圈市集及多元表演，希冀讓遊客從白天玩到晚上。

▲大鵬灣水上嘉年華活動提供相當豐富的水上體驗活動。 圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供

鵬管處指出，落實「向山致敬 向海致敬」的政策與措施，讓遊客藉由活動達到近海、親海及知海，除了歡迎遊客前來體驗水域活動外，也可走進特區就近觀看詢問度破表的人氣景點海之女神、海上教堂及巨鮪來富，另外也可租借電輔車延伸暢遊整個大鵬灣，觀賞濕地生態資源及濱海風景，最後到東港大啖生猛海鮮，並提醒前來活動的遊客務必遵守現場相關防疫措施，以維護參與活動遊客的安全。

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