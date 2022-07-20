【旅奇傳媒/編輯部整理】搭乘台灣好行遊桃園，不用自己開車，輕鬆又便利，桃園市政府觀光旅遊局為振興國旅，結合台灣好行及沿線超夯景點，推出３類套票共10款，皆以半價優惠，限量發行4,000份！三款套票內容包含「車票+門票」、「車票+美食」及「車票+船票」，即日起上KKDAY購買套票就可以隨買隨玩，只賣至111年10月16日(或賣完為止)！

▲大溪老街。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

暑假必玩！台灣好行10款精選套票，邀你一同搶好康！

桃園「台灣好行」超級方便，旅客從各大主要車站(桃園火車站、中壢火車站、高鐵桃園站)轉乘台灣好行就可以抵達桃園熱門景點，十分適合各地自由行的旅客搭乘，路線包含天天出發的「501大溪快線」，從高鐵桃園站，經快速道路直達大溪老街、富田農場、慈湖，及「506東眼山線」方便民眾前往東眼山攻頂小百岳，另有假日行駛的「502小烏來線」從桃園客運桃園總站發車，可前往大溪老茶廠、小烏來風景特定區等讓你輕鬆旅遊北橫，及「503石門水庫線」為桃園客運中壢總站發車，行經龍潭大池、石門山、石門水庫，能體驗桃園山水之美。

▲台灣好行半價好康遊桃園海報。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供 1

10月16日前至KKDAY即可購買「車票+門票（富田農場體驗、東眼山門票、羅浮溫泉）」共３款、「車票+美食（大溪豆干、大溪老茶廠美食、十一份觀光文化園區特色餐食、棒球名人堂）」共４款、「車票+船票（石門水庫藍色公路【大壩或阿姆坪碼頭出發至薑母島】、龍潭大池腳踏船）」共３款，通通半價優惠，趁現在一同搶好康，輕鬆玩遍桃園山水景色及在地美食！

即日起憑台灣好行一日券車票，享特約店家優惠

為提供民眾超值優惠，台灣好行另結合超過15家沿線業者推出憑車票享店家優惠活動，即日起至9月30日憑台灣好行4條路線一日券車票到特約店家消費，如：大江國際購物中心、巧克力共和國、活魚餐廳等，就可享有各項優惠，更多內容請上台灣好行旅遊服務網查詢。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）