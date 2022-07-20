玉里警分局今晨查獲35歲陳姓男子持有開鋒武士刀，涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例，警方將人帶回偵訊，不料陳嫌卻趁隙逃逸，跑了兩條街，警方對空鳴槍仍繼續逃跑，再開一槍擊中陳嫌腹部，已送醫急救，不過傳出，案發時陳嫌堂哥及朋友到警局探望，陳嫌要求與堂哥到門口抽菸，卻因沒有上手銬被逃逸，警方說，這部分還要調查釐清。

玉里派出所員警今清晨接獲線報，指陳男疑似與人有仇，帶武士刀尋釁，在鎮上攔查，將陳男及同車一名才高中畢業的友人一同帶回玉里派出所偵詢，並查扣一把已開鋒的武士刀。

今天清晨2時45分，陳男趁隙從派出所脫逃，員警追了2條街，發現陳男要攀爬玉里國中圍牆躲入校園，蕭姓員警先對空鳴槍，接著朝陳男腿部射擊，但卻從後方貫穿蕭男左腹部，陳男倒地，送醫急救，沒有生命危險。

傳案發當時，陳嫌被帶回警局，約凌晨2點時陳的堂哥及友人到警局探望，陳男告訴員警，說想要到門口跟堂哥抽菸、講兩句話，因此由2名警員陪同至警局門外吸菸，未上銬。玉里警分局長溫基興證實，員警用槍時機符合警械使用條例規定，至於陳嫌為何未上銬，從派出所脫逃，員警疏失部分還要調查釐清。