【全程影音】鬧蛋荒！蛋價再漲續創新高 國民黨團批：政府只會大內宣嗎

蔡政府宣稱經濟表現好，國民黨立委今開記者會批評，所謂的經濟成果，並沒有讓全民共享，財富集中在少數人手上，貧富差距越來越大；通膨吃掉薪資實質呈現負成長，蔡政府除了會選舉、大內宣，如何拉近貧富差距、改善低薪問題、減少通膨衝擊民生，什麼辦法也拿不出來。

國民黨團總召曾銘宗列出當前社會有6大不公平現象：家庭負債累累、貧富差距擴大、薪水越來越少、物價越漲越高、缺電停電限電、富者囤房囤房。

曾銘宗表示，從住宅價格指數來看，從105年的100％到今年第一季121％，顯示蔡政府執政期間，房價不斷地漲漲漲，房價越來越高。另外從房價所得比來看，年輕人要不吃不喝9.46年才買得起房子，導致普遍年輕人不敢結婚、生小孩。

曾銘宗指出，根據財政部7月4日公布全國非自用住宅房屋稅籍個人歸戶統計表顯示，3戶以上高達36707人、4戶以上有17250人、10戶以上有1659人，年輕朋友買不起房，有錢人一直買豪宅、一直在囤房，造成非常不公不義的社會，蔡政府強項只有選舉、搞政治、搞派系，國民黨團奉勸民進黨不要只會選舉、大內宣騙選票，請拿出具體辦法拚經濟，改善低薪，讓經濟發展成果全民共享。

副書記長謝衣鳯表示，蔡政府告訴國人，去年一整年經濟暢旺，出口屢創新高，但是為何人民無法充分感受到？根據主計總處統計，家庭部門負債包括房貸、車貸、信用卡循環等，從蔡政府上台以來，2016年負債比為84.6％，到2020年增為92％，代表家庭負債節節升高。再從戶數五等每戶可支配所得(每月所得扣除經常性支出)統計資料顯示，最低所得可支配數為354959元，最高所得可支配數為2176394元，兩者相差從2016年的6.08倍，拉大到2020年的6.13倍。

謝衣鳯表示，今年前5個月經常性平均薪資為44252元。年增率為2.83％，但今年前5個月消費者物價指數年增率為3.04％，造成經常性實質薪資年減0.2％，這代表我國實質薪資呈現負成長，即便是再加薪也比不上物價上漲、通膨上漲的壓力。

藍委費鴻泰指出，低所得家庭CPI年增率在2021年增加2.01％，到了2022年6月增加了3.97％，是近14年來最高，這些數字代表著低所得家庭正在哀號著，所得完全沒有增加。費鴻泰進一步指出，根據財政部資訊中心統計，109年綜所稅20分位以最低5％和最高5％相比較，兩著相差149倍，代表貧富懸殊越來越大，蔡政府到底在幹什麼？除了會選舉、大內宣吹牛之外，有沒有想到低所得人的痛苦？