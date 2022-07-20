夏天是芒果的季節，酸酸甜甜的滋味是許多人的最愛。新竹國泰醫院婦產科醫師張瑜芹在臉書粉專指出，芒果不但好吃，對身體也有許多幫助，像是女性經期時容易感到噁心，芒果就能緩解不適，此外還有減緩老化、維持好氣色以及幫助排便等好處。

●緩解經期噁心

芒果中的維生素B6有助於減緩經期頭暈、嘔吐、噁心等症狀，孕婦或是經期不舒服都很適合吃，特別是經期不舒服、心情不好時，吃一些甜甜的食物也會比較開心。

●有助好氣色

芒果中豐富的維生素C可以幫助鐵質吸收，有助氣色紅潤，經期期間可以和富含鐵的食物一起吃，像是紅色肉類、紅莧菜、波菜等，把流失的營養吃回來。

●減緩老化

芒果含有豐富的維生素C，可以對抗自由基、抗氧化，芒果還富含維生素A能幫助肌膚健康、保持眼睛視力健康。

●幫助排便

芒果的纖維較粗，且含有豐富的膳食纖維，能讓排便更順暢，還可以增加飽足感。

張瑜芹也提醒，台灣的芒果雖然好吃，但糖分也相對較高，如果做成飲料，熱量就會再飆高，建議大家平常要控制攝取量，不要無節制地吃芒果、喝芒果飲品。