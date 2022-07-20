市場傳出聯發科(2454)首度取得蘋果手錶用數據機晶片訂單，換言之，蘋果2023年推出的新款智慧手錶中，內建的5G數據機晶片就是由聯發科供貨，就兩角度切入來看，儘管蘋果智慧手錶出貨量實質反映在財報上的貢獻有限，且甚至有可能僅為過度階段，但本次的傳聞洽可以解讀為聯發科一償宿願，搶下進入蘋果供應鏈的敲門磚，商場上有無限可能，可以確定的是，聯發科離蘋果更近一步了，畢竟產業間的合作存在無限可能。

其實該事件可以從兩個角度切入，首先，蘋果智慧手錶儘管目前坐穩全球智慧手錶龍頭位置，但相較於智慧機出貨量還是不大，聯發科本次傳出打入蘋果穿戴，事實上象徵性意義大於實質反映在財報上的貢獻。蘋果近年來多採用高通的數據晶片，但雙方在數據機晶片的合作關係將於2025年終止，有鑑於此，蘋果近年來也積極投入5G數據機晶片的自行開發，規劃採台積電(2330)4奈米製程，於2023年開始逐步量產。

再者，蘋果積極發展自家晶片已經不是新聞，若無意外，2024年，不論蘋果的智慧型手機或是智慧手錶的內建數據機晶片，將全數由蘋果自己設計產出，故聯發科的地位似乎更像過渡時期的救火隊，但其實也不盡然如此，畢竟本次傳言如果為真，可以解讀為聯發科搶下進入蘋果供應鏈的敲門磚，商場上有無限可能，且確定的是，聯發科離蘋果更近一步了。

雖然聯發科對此案曾公開否認，但業界傳出，實際上，蘋果與聯發科在智慧手錶的5G數據晶片上的合作去年就談好，方案則是甫於近期敲定，在聯發科內部，此案與晶片有專門的代號，聯發科也預計在2023年下半年開始量產出貨，該款蘋果新錶數量約1000萬支。

根據研調機構Canalys數據顯示，蘋果坐穩全球智慧手錶出貨量最大廠商，受惠Apple Watch Series 7需求強勁，蘋果在第一季出貨量來到920萬支，約佔總出貨量的28.9%，相較去年同期760萬支出貨量，增加將近21%。