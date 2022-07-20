民進黨20日舉行「顧家鄉 拚未來」2022民進黨地方選舉競選主軸暨社群平台新企劃公布記者會，民進黨新竹市長參選人沈慧虹出席記者會，除了宣傳自己的理念外，也邀請大家多來新竹走走。（陳信翰攝）

民進黨20日舉行「顧家鄉 拚未來」2022民進黨地方選舉競選主軸暨社群平台新企劃公布記者會，民進黨發言人謝子涵（左起）、謝佩芬、黃彩玲、新竹市長參選人沈慧虹等人出席。（陳信翰攝）

民進黨今公佈2022地方選舉競選主軸及主視覺——「顧家鄉 拚未來」，同時推出三大社群平台亮點，包括2022民進黨地方選舉資訊頁、Youtube新節目《一碗麵的時間》及Podcast節目《耳朵出遊不出油》新單元「地方耳Mazing」，要以最堅強的陣容，打贏年底這場選戰。

民進黨發言人謝佩芬指出，「顧家鄉」代表民進黨把人民、土地擺在第一位的執政理念，希望延續「綠色執政 品質保證」招牌，在更多地方為民服務，也鼓勵大家返鄉投票，為自己的家鄉做出最好選擇。

他說，「拚未來」代表民進黨堅持改革的重要使命，今年年底除了要繼續努力為下一代拚幸福，更要一起投下「9票＋1票」，民進黨作為最早提出18歲公民權的政黨，呼籲大家年底投下「9票＋1票」，用公民複決同意票推動台灣民主前進。

謝佩芬介紹2022民進黨地方選舉資訊頁（https://2022dppelection.com/）時指出，本次選戰主視覺將「顧家鄉」、「拚未來」兩大主軸，搭配民進黨獨有的DPP Logo，以立體化方式呈現。為增加可看性、吸引年輕族群目光，資訊頁目錄特別參考IG限動圖樣，並設計總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌領軍全台縣市候選人的Q版「中央地方會做事戰隊」。

謝佩芬解說，「拚未來」是小英政府正在實踐或已經達成的政策過程；去年開播的Podcast節目《耳朵出遊不出油》也推出新單元「地方耳Mazing」，特別找來前副總統陳建仁、屏東縣長潘孟安、南投縣長候選人蔡培慧、民進黨副秘書長林飛帆及連江縣黨部主委李問共同推薦。

民進黨發言人黃彩玲主持的網路新節目《一碗麵的時間》即將於明日中午上線，今天也特別找來新竹市長候選人沈慧虹現身推薦。黃彩玲表示，邀請全台「首長級」主廚帶來各地特色麵食，用不同的食材、配料與候選人產生連結，用一碗麵的時間聊聊人生故事、從政理念，明日中午12點推出的第一集將由台中市長候選人蔡其昌打頭陣。

沈慧虹表示，在明日晚上7點，「慧虹的認真散步」即將上線，並形容這是最生猛、最接地氣、最真實的散步節目。她更進一步強調，政策要用白話文講，由於22日是許多球迷、球員引頸期盼的新竹棒球場重建後開幕首戰，節目首集帶著大家一起散步到棒球場，介紹周圍所有好吃、好喝、好玩的地方。