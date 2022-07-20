台中一名已婚男子與20多年前交往的前女友搭上線，互稱老公老婆外，還寫下鹹濕簡訊提及「超想和老婆愛愛」等語，甚至浪漫改寫情歌歌詞，獻禮前女友，慘被老婆告上法院求償。台中地院審結，判2人須連帶賠償30萬元。可上訴。

判決書指出，人妻主張與何姓男子自2008年結婚，但丈夫婚後於卡拉OK「歡歌」App上結識蔡女，兩人迅速墜入情網，還多次在App上發文示愛，丈夫甚至改編知名情歌的歌詞送給蔡女，向蔡女傳訊，「老婆，我愛妳」、「超想和老婆愛愛」等訊息，均嚴重侵害她的配偶權，故提告要求丈夫與蔡女連帶賠償55萬元。

對此，蔡女辯稱，何男與她20年前曾在一起，兩人於2020年間恢復聯繫，她知情何男已婚，認為與何男的對話只是鬧著玩，也曾阻止何男喊她親密稱呼；何男則指出，妻子未經同意偷看他手機，還翻拍取得對話紀錄，已侵犯隱私權，而他在歡歌張貼的文字是心情抒發，不是寫給蔡女看，且他已回歸家庭，沒繼續與蔡女聯絡。

台中地院勘驗證據，發現何男曾經發文寫下，「XX（蔡女名字），妳是我最深愛的女人，妳有最美麗的嘴唇，妳擁有最動人的眼神，妳帶給我幸福和快樂，我是妳最深愛的男人……」、「有一個美麗的小女孩，叫做XX（蔡女名字），她有雙溫柔的眼睛，她悄悄偷走我的心，XX啊，妳可知道我有多愛妳，我要帶妳飛到天上去……」等歌詞改編，可認定何男的貼文向蔡女表達愛意，不採信抒發心情的說法。

法官點出，且何男與蔡女的對話紀錄中，多次互稱「老公」、「老婆」、「我想愛愛，要在家裡」、「我也很想，超想和老婆愛愛」等，足以認定2人有超出界線的親密互動，審酌後認為2人侵害配偶權屬實，何男與蔡女須連帶賠償30萬元。可上訴。