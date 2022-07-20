今天在大聯盟明星賽場上美聯以3：2擊退國聯，拿下對戰9連勝，比賽4局洋基「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)敲出追平2分全壘打，雙城強打巴斯頓(Byron Buxton)也馬上補進陽春炮超前比數，讓道奇0敗投手岡索林(Tony Gonsolin)吃足苦頭。而最後史坦頓成功獲得明星賽單場MVP，本季沒有受到太大傷病影響的他徹底發揮實力。

Giancarlo Stanton accepts his All-Star Game MVP Award! pic.twitter.com/U73IbS0z5Y — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) July 20, 2022

美聯先發打線一字排開相當可怕，包含大谷翔平、賈吉(Aaron Judge)、小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)、狄弗斯(Rafael Devers)與史坦頓等「美東火藥庫」出產強打，而國聯道奇在主場派出兩位強投應戰，柯蕭(Clayton Kershaw)成功度過首局，但岡索林上場時接連遭史坦頓、巴斯頓敲出全壘打，史坦頓逮中他本季擅長的指叉球，一棒轟出左外野。

雖然下一棒巴斯頓擊出超前分，但最後單場MVP仍由史坦頓拿下，今天他2打數1安打有2分打點，吞下1次三振，打點數為全場球員最高。這也是史坦頓生涯首獲明星賽MVP，他在2012、2014、2015、2017及今年都有入選明星賽，終於成功得到這個殊榮，更比下洋基隊友賈吉、崔維諾(Jose Trevino)及美聯一票強打，真的相當難得！