【愛傳媒蔡詩萍專欄】看到某位太座把惱公收藏的哥吉拉公仔，拿去轉送給親戚小孩，引發夫妻關係緊張的新聞，突然想起來，我沒有哥吉拉，但有一對臺鐵120週年的紀念公仔，男性與女性站務人員。

限量版，很不好買，我花了很大的心力，才各別收購到，當然捨不得脫手。

我那美麗太座，常常走過來看看那對公仔，走過去瞪瞪那對公仔，我明白，她多少覺得占空間，也覺得我這惱公幹嘛啊，這麼一把年紀了，收藏這？！長不大喔！

我看到這起「哥吉拉事件」瞬間燙成網路熱搜新聞時，心頭猛然一驚，哇，原來世間這麼多惱公長不大喔！再老，再世故，心中還是有那麼一種「彼得潘情結」，藉著收藏一些公仔，臉上的皺痕，生活的奔波，心底的疲累，似乎，在一個人靜靜端著一杯威士忌，望著公仔時，便霎那間，感覺到「自己被撫慰了」！

大概是我不時會對美麗太座，吐露心中收藏公仔的一些「男人苦楚」吧！

結婚快二十年下來，我的藏書固然隨著太座希望空間要整理的期待，而每隔一段時間，便清理一遍，給二手書店收走，但我這對公仔，盡管體型巨大，造型搶眼，但倒也靜靜杵在屋內一角，歲月靜好，沒事！

感謝啊，太座，這對公仔其實蠻值錢的啦！

但對我這個從小只要從鄉下到台北，到中壢看電影，到桃園逛百貨，到新竹唸高中，到台北逛重慶南路書店，都必須搭臺鐵的人來說，這一對台鐵120週年公仔，最大的意義不在價格值多少，而是，他們總能喚起我，那段鐵路轟隆隆，窗外景致一路往後退去，然後，我興奮搭火車的每一段鮮活記憶。

如果，那位惱公能在夫妻倆對坐的時刻，好好對太座傾吐為何迷戀哥吉拉的情結，說不定，太座會更懂她身邊男人內心深處，那座秘密花園之祕徑的。

收藏公仔，是一個人的心事，但懂得跟另一半分享，分享後，另一半懂得疼惜你身上「長不大的男孩」那部分，這不也是人生，不也是夫妻配偶間，最美的一件事嗎！

作者為知名作家

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