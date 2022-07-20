第4劑擴大接種對象擴大，50歲以上族群可打。（圖／指揮中心提供）

第四劑疫苗接種對象擴大！中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（20日）宣布，本周五（22日）起，開放50歲以上的成年人，與第三劑接種時間間隔5個月（150天）以後，即可以預約接種第四劑疫苗；曾經確診過的人，建議在確診3個月以後再打。

而先前已開放可接種第四劑疫苗的對象為第1類醫事人員、65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫低下者接種第2次追加劑（第4、5劑），機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員。加上今天宣布周五起開放50歲以上族群打第四劑，共9類人可打。

發言人莊人祥則補充說，開放50歲以上的族群打第四劑疫苗，已經過ACIP專家委員會同意，這是參考了美國的做法，他們開放讓50歲以上的民眾可打第四劑（第二次追加劑）疫苗，而其他的國家開放打第四劑的年齡則是60歲到65歲不等。另外，韓國近日好像也要開放50歲以上打第四劑。

莊人祥也解釋說，50歲以上的確診者，則必須滿足間隔3個月以上，且距離前一次接種達5個月以上才能施打。兩個條件都要滿足，才可以打第四劑。

不過有專家認為，國內長照機構、65歲以上第四劑的覆蓋率仍相當低，應優先重點接種，莊人祥表示，目前65歲以上的第四劑覆蓋率為25.1％，將持續推動，且至七月底之前都還有500元的接種宣導衛教品可領取，呼籲符合資格的民眾踴躍施打。