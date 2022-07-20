捷運警察呼籲切勿因一時貪心將拾得物品據為己有。（翻攝畫面）

侵占遺失悠遊卡要不得 刷卡進站當場人贓俱獲送法辦

台北捷運每日旅運量高達百萬人次以上，捷警隊大數據統計，2022年1至6月份受理遺失物品案共計330件，平均每天受理1.8件，大多數的旅客看到遺失物都會送交站務人員或警察協助招領，但仍有少數旅客因一時貪念，將遺失物品占為己有而誤觸法網。

日前一名男子於捷運大安站刷卡出站，無意間皮夾從褲子口袋掉出，該男子未發現皮夾掉落遂離開現場，發現遺失後，立即回原處尋找未果，並向捷運警察隊求助，經員警陪同調閱監視器影像後，發現皮夾遭後方另一名男子撿走。

警方分析得知該涉嫌侵占之男子竟使用拾得之悠遊卡進捷運站搭車，研判該男子返回原站之機率很大，便於現場埋伏守候，果不其然，於同日晚間發現犯嫌再次出沒於大安站，當場被捷警人贓俱獲，全案依侵占案嫌移送轄管大安分局續辦。

據捷運警察隊統計今1至6月捷運系統內發生之侵占案件總計41件，約占捷運系統內刑案比例26％，拾得人常因不熟悉法律，一時貪心起意將拾得物品據為己有，而遭警方移送法辦並呼籲是悠遊卡、雨傘、圍巾等小物件，都應送交站務人員或警方公告招領，勿因小失大觸犯法網，留下刑案紀錄悔不當初。