花蓮七星潭風景區是熱門景點，也是情侶浪漫旅行之地，花蓮縣府在今年七夕前一個週末、7月30日，於七星潭賞星廣場海灘舉辦「香愛七星潭」閃愛派對，結合花蓮在地食材打造美味料理，安排情侶攜手疊石，讓愛隨「石」發生，希望打造七星潭戀人旅遊勝地品牌。

坊間流傳美麗疊石傳說，只要在七星潭疊七顆石頭，好運就會發生。縣府光處說，今年七夕「香愛七星潭」閃愛派對，除了有25家精選在地商家組成的「戀愛市集」、來自花蓮當地的好聲音等樂團表演，現場也特別舉辦創意甜點「盤中疊石」的活動，希望讓戀人們能動手自己疊出七星潭的好運傳說。

「盤中疊石」石石LUCKY活動，讓現場戀人能以仿造七星潭的鵝卵石作成的趣味甜點，在盤中順利疊出七層，象徵著兩人的愛戀也將有好運伴隨。活動於六點開始限量二百組，於現場免費報名參加，結束後更能將甜點帶回家。

另有知名霜淇淋品牌「小涼院」進駐，以花蓮在地食材石蓴、滸苔、雨來菇融合，打造「霜霜對對‧海嗨人生」活動當日快閃限定海洋口味。活動從晚間六點至九點，凡來到活現場前一千名都能獲得「香愛七星潭」情人包一組，邀請全台戀人帶著野餐墊一同在七星潭寫下難忘的浪漫故事。

另外，不只甜點疊石，現場也邀請大家參與「海邊攜手疊石創作」考驗彼此默契，只要於活動現場疊石，並在Instagram上分享限時動態並 hashtag「＃香愛七星潭」就有機會可得到「花蓮好Ｑ」Ｑ幣一百點。