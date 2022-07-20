立委江啟臣對東豐快速道路興建經費分攤，要求恢復原先的73％、27％比例。（陳淑娥攝）

為了解大台中交通建設發展狀況，立法院交通委員會20日舉辦交通考察。（陳淑娥攝）

為了解大台中交通建設發展狀況，立法院交通委員會20日舉辦交通考察。立委江啟臣對東豐快速道路興建經費分攤，要求恢復原先的73％、27％比例，以及豐勢交流道立交共構問題向交通部提出要求，揚言今天不決議就率眾赴行政院抗議。交通部長王國材指出，交通部支持設置系統交流道，對於東豐快速道路將全力協助地方政府。

江啟臣指出，東豐快速道路從2012年上任後就努力爭取經費，2014年開工，原定2020年完工的道路，卻在前市長林佳龍任內停工致延宕。市長盧秀燕上任後積極辦理復工作業，不僅重啟環評，更將拆遷影響戶數降低，過程中歷經多次溝通協調著實不易。

江啟臣表示，2013年胡志強市長任內就與中央確定東豐快速道路的經費負擔比例，由中央負擔73％、地方負擔27％，林佳龍市長在任時第4、5標之經費負擔也是按此比例執行。歷經停工、二階環評的程序，現今總經費已由原本91億調至130億元，這樣的費用調整不該由地方政府自行負擔，請究責當初停工的市長，中央應遵守2013年時的經費負擔比例決議，拿出魄力承擔。

針對豐勢交流道立交共構問題，江啟臣表示，立交是胡志強時代就規畫好的，如今工程經費總計22億元，可行性評估500萬元，請台中市府儘速備妥所需計畫及程序，並請交通部儘速納入本案，框列所需經費。

江啟臣也針對中橫台8線復建問題說，中橫是大梨山地區唯一的生命線，南橫過去花13年完成復建，中橫過了多久還不給復建，竟然連評估報告都一再拖延，究竟評估結論在哪、具體時程在哪，民眾需要交通部給個交代，不要讓山城鄉親覺得是被政府遺忘的孤兒。

交通部長王國材指出，交通部支持設置系統交流道，對於東豐快速道路將全力協助地方政府。中橫復建部分，過去考量山區地形地貌不穩定，目前可行性評估已在修正中，將盡快完成。

高公局局長趙興華表示，高公局絕對支持東豐快銜接國道四號，目前已有預留銜接點給東豐快速道路，再請市府提出立交計畫。公路總局長陳文瑞說明，中橫復建工程可行性評估報告，受台電新建水力發電廠影響有所延遲，預計年底完成修正報到交通部。

江啟臣強調，感謝部長的承諾與支持，當初講好的協議就應該執行，不能因為計畫期間延長、物價調整就不負責任。立法院交通委員會召委洪孟楷指出，今日會議結論有三點，首先要求交通部對於國四豐潭段、東豐快如期如質完成；其次，中央地方經費分攤比例不能更改，立法院交通委員會全力支持中央、地方政府執行2013年會議結論如；最後，市府應儘速提出立交共構計畫內容，並請中央部會輔導協助。