在中國四川省樂山市中心的一家餐館，首次發現了生活在1億年前的恐龍化石足跡，為該地區白堊紀（Cretaceous）的遠古生態和環境提供了新的信息，據CNN報導，過去在四川省出土的化石主要為侏羅紀（Jurassic）時期的，白堊紀的非常罕見。

專家據《環球時報》（Global Times）7月17日報導，在樂山市中心的一家森林主題餐廳發現了由10多個化石腳印組成的恐龍足跡，距離知名景點樂山大佛、僅僅5公里，這些腳印屬於白堊紀夾關組的兩隻雷龍（Brontosaurus） 。

由中國地質大學（北京）博士生導師邢立達副教授與自貢恐龍博物館彭光照研究員等組成的專家團隊，在經過仔細研究和測量等工作後，確定了這是一處白堊紀夾關組恐龍遺址，層面上發現有雷龍足跡。

據邢立達教授介紹，在餐廳庭院內發現的恐龍足跡是7月10日被一名顧客發現的，顧客歐某在餐廳用餐時，發現院子裡的幾個坑洞有些奇怪。由於工作的原因，歐經常與石材打交道，同時也關注古生物學方面的書籍和新聞。 經過仔細觀察，他推測這些坑很可能是恐龍足跡，並聯繫邢立達教授作進一步調查，邢週一向《環球時報》證實，這兩條腳印是約1億年前古樂山乾旱環境下，兩隻體長約8米的蜥腳亞目恐龍在岸邊活動時留下的。

此次發現的意義在於，在樂山市首次發現恐龍足跡，為該地區早白堊世古環境和古生態提供了新的信息，為尋找更多恐龍奠定了堅實的基礎。專家預測，這裡預計會發現更多恐龍的蹤跡，也建議餐廳對腳印採取適當的現場保護措施，讓它們成為樂山風景的另一部分。