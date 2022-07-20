百萬YouTuber「美食水水」千千今（20日）被週刊爆出已秘密結婚2年，老公還是團隊的攝影師，消息引發熱議，針對感情狀況，千千稍早則在IG首發聲：「內（那）個...我還沒結婚」，並附上笑哭的貼圖，否認已婚傳言。

31歲千千今被爆已低調結婚2年，老公是團隊的攝影師，就是她過去常提到的「室友」，千千被拍到和眼鏡男互動如老夫老妻，兩人勾手逛超商、一起搭車回住家，而千千之所以會那麼低調，除了顧及隱私外，也遭懷疑是擔心破壞男粉絲的想像，所以才沒公開，針對感情狀況，千千稍早則在IG限時動態否認已婚：「內（那）個...我還沒結婚（一早覺得種疑惑 哈哈哈）感溫（感謝）大家」，還附上笑哭的貼圖。

千千IG限動全文。（圖／取材自千千 Instagram）

千千是從護理師轉行當YouTuber，擁有175公分高挑身材和驚人食量，加上外型仙氣的她，談話相當有親和力又接地氣，各種反差讓千千男女通吃，YouTube頻道不只擁174萬訂閱，還有男網友把她當理想老婆的範本。

不過千千對感情生活相當低調，從不回應網友提問感情問題，只有在2019年上唐綺陽直播節目時，坦承自己是穩定交往中，而隨著今爆發已婚風波，這也是千千難得親上火線回應感情狀況。