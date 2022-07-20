士電(1503)1.8元現金股息今天除息，盤中一度上漲1.6元，填息率89％，不過，後繼乏力，收盤僅小漲0.1％。法人對於公司今年展望正向，全年營收再創高機會大，股價也是這波台股大幅回檔中具相對支撐個股。

士電朝向綠電供應和充電營運方向發展，協助政府與產業界發展綠能建置，綠電發展扮演EPC統包和設備器材提供，並協助太陽能和風電業者建置昇壓站或台電和民間儲能系統，2021～25年全台案場占比65％。

士電自行投資開發太陽能發電案場，公司全工廠自建屋頂型太陽能工程，發用電5MW，同時找尋適合魚電共生地點中，目標2027年發電500MW，2023年綠電比目標15％。

今年第一季士電電裝車輛零件營收占比23％，士電負責充電樁製造和驗證，豐田第二季引進第一款電動車EZ4X，士電完成全國80座充電站建置，7～8月陸續投入充電站CPO營運。

士電6月營收29.05億元，年增19.9％，為歷史第三高；上半年營收為153.46億元，年成長8.6％，今年全年營收有望再突破去年表現，續創新高。