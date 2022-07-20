既定20與21日舉行利率會議的日本央行，目前外界幾乎沒有人認為會在這次升息，也就是說殖利率曲線會繼續受到控制，以及金融資產還是會被大買。不過，若日本通膨上升且2022年GDP受到影響，當地今年應該都不會看到利率調升。

受不了通膨飆升下，歐洲央行預計將會出現自2011年以來首次升息。同時，聯準會下周也將大力調升利率，現在只是3碼或4碼問題。假設日本央行還是維持現行利率不動，會對本身政策正常化以及日圓走勢造成相當壓力。

前日相安倍遇刺身亡後，這次是日本央行首次召開定期會議。2013年，黑田東彥被安倍欽點並擔任當地央行行長後，就一直推行超寬鬆政策迄今沒變。因為日本看不到薪資普遍上漲，以及通膨是由需求所推升，故日本應尚未到升息時機。

黑田的論點是，與歐美通膨大增不同之處，日本主要是受到能源以及大宗物資飆升所致。因此，還是會無限制地大筆買債，以及將當地10年期債息壓在0.25%以下，表明自己超寬鬆的決心。

經彭博社查訪，只有14%受訪者認為，黑田東彥在2023年4月初任期結束前，可能會實施緊縮政策，但此比例卻低於6月的22%。以全球景氣趨向惡化來推測，摩根士丹利以及花旗都不認為日本在2022年會改採緊縮政策。

不過，日本央行的貨幣超寬鬆卻讓日圓吃盡苦頭。上周，日圓兌美元頻貶至24年新低。20日早盤，日圓匯價在137.93至138.38之間徘徊。同時，因日圓疲弱，日本民眾與中小型企業早已飽受錢包愈變愈薄，以及投入成本暴增所摧殘。