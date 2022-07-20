男女皆兵？美前國防部長建議台延長兵役 蘇貞昌這樣說

俄烏戰爭爆發之後，台灣的兵役制度引發外界熱議。美國前國防部長艾斯培昨（19）日建議，台灣應該要不分男女全民皆兵，役期延長到一年以上。此話一出引發各界熱議，但有網友直言，「不可能延長啦，保家衛國有選舉重要嗎？」

對於艾斯培的建議，總統府回應，必須衡量戰訓任務的訓練量能，並符合國軍強化「不對稱作戰」的戰備思維；國防部則強調正就各方意見進行評估中，但尚未有定案。

而此議題也在全台最大BBS站批踢踢實業坊（PTT）引發烈迴響，有網友表示，「我是沒意見啦（還好我退了），但之前那些當四個月的，是不是要補齊一年？不然以後又回歸一年，後面去當一年的年輕都白癡就對了？」

還有不少鄉民指出，「義務役到底能幹嘛」、「我們又不能人海戰術 精兵還比較有效率」、「你自己說說看，你當兩年有學了什麼」、「兩年好了，全部回去補」、「不會啦 只敢延教召」；也有人認為，「要選舉了才不敢」、「 選舉要到了」。