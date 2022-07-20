桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人林智堅遭爆料在餐敘上逐桌敬酒，違反防疫規定，遭桃市府衛生局開罰3000元。媒體今在指揮中心記者會上詢問，「逐桌敬酒」是否已列入下一波免戴口罩條件？王必勝表示「有在討論，目前還沒開放」。

鄭文燦今說明，該餐會地點在民宅，不在指揮中心規範範圍內，但仍請衛生局依最高標準裁罰。王必勝指出，禁止逐桌敬酒定義是在餐飲等營業場所，目前規定是如此，如果未來檢討認為風險可接受時，才會來開放。