蛋價每台斤再調漲2元，產地價漲到42.5元，批發價漲到52元，農委會表示蛋價再漲主因並非缺蛋而是由於消費需求大增，預估等到八月供需才趨於平衡，對於農委會的說法，國民黨團書記長萬美玲批評農委會只會找藉口，既不負責任還自己打臉自己。

萬美玲表示，對照今年初全台鬧蛋荒時，民眾買不到雞蛋，農委會主委陳吉仲還掛保證表示，3月中後台灣就不會缺蛋，雞蛋價格也會穩定在一定水準，但直到現在蛋價不斷向上攀高，蛋價回不去了，民眾根本買不到便宜的雞蛋，卻不見陳出面回應，這樣的保證如今看來格外諷刺。

萬美玲指出，這次蛋價再上漲，蛋商公會說每天至少缺100萬顆雞蛋，對此農委會不但不承認缺蛋的事實，還說只是需求量增加？但農委會一邊說不缺蛋，一邊又打臉自己說預估等到八月蛋量供需才會趨於平衡，這不是就代表目前國內蛋量確實是供不應求、供需失衡，就是缺蛋嗎？

萬美玲要求，陳吉仲必須立即提出穩定蛋價相關措施，而不是一再為自己承諾跳票找藉口。農委會作為行政院穩定物價小組成員之一，如果無法解決問題，反而還要怪民眾對蛋的需求太大，這樣的農委會全國人民都無法接受。