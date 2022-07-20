世界首富、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）是話題人物，近期因終止440億美元的推特交易案而捲入法律訴訟戰，更被爆出跟3名女性總共育有9個孩子，不過這一連串負面消息，似乎都沒有影響他度假的興致。馬斯克近期被直擊到希臘一個旅遊海島渡假，光著上身露出「又白又嫩」的肉體，引發網友熱議，他比旁邊穿著比基尼的美女還要吸睛。

綜合外媒報導，馬斯克與好朋友包括好萊塢王牌經紀人伊曼紐、以及伊曼紐的老婆一同前往希臘渡假，他登上遊艇時穿著純白色T恤、黑色泳褲，但他很快脫下衣服，上空露出白到發光的肥肉。從曝光的照片看起來，馬斯克很享受在希臘度假的時光，他在遊艇上享受日光浴、喝飲料，不時下水玩樂，看起來玩得很開心。

馬斯克裸露上身的照片在推特瘋傳，許多網友調侃他身材胖嘟嘟、皮膚白到發光，沒想到引來馬斯克本人親自回應，他在Teslaconomics推特下留言：「哈哈該死的，也許我應該更常脫掉我的襯衫，解放乳頭！（順道一提，我已經回到工廠了）」幽默回應網友的調侃。

而馬斯克以推特對假帳戶數量有誤導性為由，終止收購了推特，此舉引發推特不滿，向德拉瓦州（Delaware）法院提告，要求法院9月中開庭審理，強制馬斯克完成收購交易，德拉瓦州法官今日則表示，推特應該獲得快速解決這項交易不確定性的機會，此案將於10月開庭審理。