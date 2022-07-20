英商巴克萊（Barclays）集團因決議擴大深耕亞洲市場、於亞洲重要據點申設分支機構，向金管會申請由巴克萊銀行（Barclays Bank）籌設子公司台灣巴克萊證券，經營證券經紀及承銷業務，申請案今（20）日獲金管會核准，為該集團睽違6年後三度重返台灣市場。

金管會表示，英商巴克萊銀行將於國內設立子公司台灣巴克萊證券，實收資本額為新台幣10億元，經營證券經紀及承銷業務。依規定，台灣巴克萊證券須於金管會許可設立日起6個月內完成公司登記，並申請核發許可證照。

據金管會資料顯示，巴克萊證券於1996年來台，1998年業務讓予瑞士第一波士頓證券。2011年7月二度來台設立，惟重整全球經營策略、進行全球組織調整，2016年4月裁撤業務再度撤出台灣，此次已是該集團三度重返台灣市場。

金管會對此表示，英商巴克萊集團政策決定擴大深耕亞洲市場，並於亞洲重要據點申設分支機構，其中包括台灣證券市場，故向金管會申設台灣證券子公司。今年迄今尚無外資來台申設金融分支機構，銀行業去年則有韓國韓亞銀行及印尼人民銀行來台新設據點。