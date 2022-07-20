政部於日前公布了「109年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊」，若以行政區來觀察，每戶平均綜合所得前十名行政區均坐落於新竹縣市與台北市，兩大都會區就包辦了全部席次。永慶房產集團依據實價登錄資料統計前十名行政區的房市交易數據。其中，平均所得高居榜首是竹北市，交易也相當熱絡，近一年交易件數達1603件；平均所得第二名的大安區則是全台房價最高的行政區。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近幾年住宅市場交易受惠於自住、置產需求強勁，而一個地區就業機會的多寡、收入水準的高低可以說是其中最關鍵的因素，也是觀察區域房市是否能穩定支撐的指標之一。

觀察平均所得前三名的行政區，新竹縣竹北市穩坐第一名寶座，平均所得達149.5萬元為全台最高，其次則是台北市大安區138.7萬元緊追在後，新竹市東區則以141.2萬元排名第三。陳金萍說明，就平均所得前三名行政區來看，新竹縣市就有兩區入榜，由於新竹縣市為科技園區重鎮，不少工程師、科技高階主管選擇就近居住，也推升區域購屋需求。而台北市為全台政經中心，大安區更是蛋黃中的蛋黃區，集優質交通、生活機能等優勢，吸納不少金字塔頂端的購屋者。

排名第二的台北市大安區是全台住宅單價最高的行政區，單價高達96.9萬元，陳金萍說明，大安區位處台北市中心，行政、交通、學區等資源堪稱全台之最，是高資產族群購屋首選區域，雖然區域內以老公寓、華廈產品為大宗，但憑藉地段、機能優勢，加上近期政府積極推動都更案，讓大安區房價支撐強勁。

平均收所得排行第三名的是新竹市東區，陳金萍表示，新竹市東區是新竹都會區早期發展的區域，生活機能完善，而科學園區的就業人口帶動人口正成長，也為當地房市增添柴火，區域內產品選擇多元，吸引科技新貴自住客搶進置產，近一年交易量1461件，平均單價約28.2萬元。進一步觀察近一年的交易熱區，多落在關埔重劃區與舊市區一帶，像是光復路一段、慈雲路、關新路、明湖路等是主要熱門交易路段。