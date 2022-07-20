大雅警分局攜手「簡單哥-李建賢」，在臉書「水產教父」粉絲頁進行反詐宣傳。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

青春專案於7月1日正式展開，現因網路直播成為民眾日常之一，網路購物當道，台中市大雅警分局19日邀請「簡單哥-李建賢」警民合作，在臉書「水產教父」粉絲頁，以直播主常用叫賣關鍵詞「刷起來、加1、加1」，一天時間達10萬人次瀏覽。

大雅警分局指出，簡單哥擔任一日刑警協助宣導「青春專案五主軸-拒絕詐騙篇」，涵蓋基本詐騙電話分辨方式、時下詐騙集團常利用「假投資」、「假交友」詐騙手法，以及正逢暑假期間青少年打工求職常遇詐騙陷阱，讓家有青少年之父母了解現在年輕人可能受害或不慎觸法的類型。

直播過程中透過留言方式，民眾參與力百分百，一點都不簡單的簡單哥在宣導時，加碼大放送50名觀眾回答問題送草蝦1盒，直播場人氣爆表，氣氛熱絡，一天時間達10萬人次瀏覽。

大雅警分局長賈立民表示，感謝水產教父李建賢積極協助及熱心贊助，網路世界無遠弗屆，警方犯罪預防模式也隨之精進，宣導手法也會日新月異，呼籲暑假期間青少年一定要保護自己免於被害，讓我們一起擁有健康、快樂、平安的暑假。