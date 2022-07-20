2022台北羽球公開賽男單頭號種子周天成首輪32強賽就面對3局激戰，不過他克服考驗、順利過關，賽後認為比賽場地和平籃球館風向比想像中大，自己在控制方面還需加強。

3局大戰經驗豐富的周天成，總展現強大韌性攻破對手，面對許久未交手的同胞呂家弘再是3局力戰晉級，他表示：「比賽每場都很激烈，對手也做了很好準備，同樣也是台灣好手，加上我過去幾週也打了好幾站賽事，這種狀況常見，自己盡力打就是了。」周天成也提到連續幾周在國外比賽，再回來台灣出賽，多少會沒有像之前訓練好出去比賽前一兩站狀態，自己每一站之間透過做重量來維持體能，盡量保持比賽狀態。

可以在台灣球迷面前比賽，並獲場邊滿滿加油聲，周天成說：「回來比賽總是很開心，把每場做好，把好表現展現給觀眾看才是重點。而台北羽球首度來到和平籃球館，我覺得風覺得比想像中大，自己在控制方面還需加強，需更專注好好面對比賽。」

呂家弘在2015年全團賽擊敗過周天成，暌違多時再度和學長交手，他認為今天蠻多球是自己失誤，學長韌性及反應比他快，自己處理上慢半拍，這樣的劣勢在關鍵時就差很多，不過上場就是盡力打，這場比賽有機會贏還是想拚，可惜差一點。