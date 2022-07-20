桃園20日新增3004例本土確診個案，較昨（19日）2487例，上升20.79％，其中65歲以上個案占7.22％、18歲以下個案占19.31％。衛生局長王文彥指出，因應Omicron新型變異株對社區造成威脅，為提升民眾保護力，22日上半天將再開設26處社區接種站，提供莫德納及Novavax疫苗接種服務。

王文彥表示，22日上午8點至12點將再開設26處社區接種站，提供莫德納及Novavax疫苗，除鼓勵65歲以上長者儘速接種第2次追加劑外，也呼籲尚未完成前3劑接種，或符合第2次追加劑接種資格者，踴躍前往各社區接種站施打疫苗。

王文彥提醒，65歲以上長者、原住民族55歲以上長者，接種疫苗可使用愛心計程車接送服務，並可獲得700元超商禮券、2劑快篩及1包桃園好米。另外也建議確診者可自發病日或確診日起3個月且無急性症狀後，並符合接種間隔再行接種疫苗。

由於中央流行疫情指揮中心19日宣布，考量國內疫情趨緩，為兼顧防疫、經濟及社會運作，維持國內防疫量能與有效控管風險，經綜合評估疫情情勢，即日起可適度放寬「騎機車／腳踏車」及戶外從事工作者於空曠處工作得免戴口罩等防疫措施。王文彥呼籲，除例外情形時得免戴口罩，外出時仍應全程佩戴口罩，並自主落實防疫措施，維持個人衛生好習慣。

盤點桃園市內醫療量能，王文彥說明，居家照護目前在案數共1萬9543人，照護案件累計49萬2548人，已完成48萬9196人，累計完成率約99.3％。截至19日，桃園專責ICU開設42床、收治27人、空床數15床；專責病房578床，收治193人，空床數385床，收治比率約33.4％。