樂天啦啦隊女神林襄，擁有甜美可愛的臉龐、160公分身高及32E傲人上圍，是啦啦隊「純欲」擔當，近期也接下許多節目的主持棒，受到許多粉絲喜愛。她昨（20日）在IG上傳限時動態，以全素顏示人，真實長相引起關注。

照片中，林襄臉上完全沒有化妝，小巧的瓜子臉搭上一雙清澈大眼和深邃雙眼皮依然魅力十足，光滑白嫩的肌膚讓人羨慕。上妝前後相差甚微，更增添了鄰家女孩清純氣息。有網友翻出7年前的照片，質疑她有整型。林襄受訪曾無奈表示「都是真的！沒有的事就沒有」。

林襄在限時動態展現自己幾乎無瑕疵的素顏。(圖/林襄 IG)

事實上，林襄過去在《綜藝大熱門》已經展現素顏，節目組突擊林襄閨房，只見林襄把自己包裹在棉被裡，露出一雙光潔修長的美腿，主持人躡手躡腳的接近床邊，把喇叭放在林襄的耳邊，開始大播饒舌樂，被吵到受不了的林襄翻來覆去，露出螞蟻腰，之後整個人連同棉被一起，被幾個壯漢運送到攝影棚。

一抵達攝影棚，林襄長髮凌亂的站好，脫去棉被後引爆全場驚呼，因為上身只有穿一件白色小可愛，隨著動作起伏若隱若現的露出事業線，下身則是一件極短灰色運動熱褲，一雙勻稱的大長腿展現無遺。而她的素顏幾乎與照片一樣白淨無瑕，只有剛睡醒的眼神朦朧。憲哥虧她「你怎麼從家裡被這樣扛出來，好像蠻享受的。」林襄笑回「蠻有趣的」，可愛的回答笑倒眾人。