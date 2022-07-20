2022年微星(2377)MSI Creator Awards3D動畫類最佳3D視覺特效，由台灣本土數位藝術創作者鄭家濬拿下，作品以具有蒸氣龐克風格的3D影像「Telescope workshop 望遠鏡工作坊」打敗全球各國參賽者而獲獎。

微星深耕電競市場，近年積極拓展創作者商機，已連續3年舉辦MSI Creator Awards，以表揚世界各地最具創意和傑出的創作者，獎項包括三個類別：平面設計、3D創作與影片製作共9個獎項，優勝者將獲得微星最新的Creator系列筆電、桌機、顯示卡或螢幕，總價值超過3萬5000美元。

MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示:「我們很開心也很榮幸，從上千件全球各領域創作者作品，看見不同面向的烏托邦世界，MSI Creator Awards的理念就是要提供創作者一個創作及揮灑的平台，為這個漸趨朝向元宇宙邁進的社會注入更多的創作能量。感謝所有參與者在這次競賽中所付出的時間和精力，希望各位在未來創作的領域中繼續勇往直前。」

鄭家濬表示：「起初這個作品只是一張高中時畫的圖，今年我在整理房間時發現了這張圖片，於是他給了我靈感，如果用3D重新創作可能是很有趣的，所以以這張圖片為基底，重新用Cinema4d創造這個藝術作品」。從以前就很喜歡蒸氣龐克風格的鄭家濬，作品通常帶有工業或機械的元素，他強調，這張作品在講述一個位於郊區的望遠鏡工坊，一個老男人工作了一輩子成立了這間店鋪，以及他是如何透過經驗成為這個時代最好的工匠，對他來說這間店就是全部，不過他仍舊保有夢想，也許是造出世界上最大的望遠鏡，希望觀看者透過這張照片，可以想像出背後的故事及世界觀。