警方在鄭嫌駕駛的自小客車內，起獲長槍1把、子彈88顆、滅音管1支、第二級毒品大麻5包、安非他命3包及毒品吸食器具等證物。（蘇澳分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

警方在鄭嫌駕駛的自小客車內，起獲長槍1把、子彈88顆、滅音管1支、第二級毒品大麻5包、安非他命3包及毒品吸食器具等證物。（蘇澳分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

19日警方持拘票至桃園拘提涉案在逃47歲鄭姓男子，並起獲長槍1把、子彈88顆等證物，全案依違反「槍砲彈藥刀械管制條例」及「毒品危害防制條例」等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。（蘇澳分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

19日警方持拘票至桃園拘提涉案在逃47歲鄭姓男子，並起獲長槍1把、子彈88顆等證物，全案依違反「槍砲彈藥刀械管制條例」及「毒品危害防制條例」等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。（蘇澳分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

蘇澳分局與刑警大隊日前在冬山鄉山區，緝獲張嫌等6人不法黑幫分子持槍擄人，犯嫌除限制被害人行動外，並施加毆打凌虐；19日警方持拘票至桃園拘提涉案在逃47歲鄭姓男子，並起獲長槍1把、子彈88顆等證物，全案依違反「槍砲彈藥刀械管制條例」及「毒品危害防制條例」等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

蘇澳分局與刑警大隊日前接獲線報，於7月11日下午持台灣宜蘭地方法院核發的搜索票，動員宜蘭縣政府警察局刑警大隊、保安隊霹靂小組及蘇澳分局等警力埋伏查緝，依現行犯逮捕涉案張姓犯嫌等6人，即刻救出被害人，始倖免於難。

警方表示，全案依違反「槍砲彈藥刀械管制條例」、「毒品危害防制條例」及「刑法妨害自由、傷害、毀損」等罪嫌隨案移送宜蘭地檢署偵辦，張嫌等6人罪行重大並擁槍自重，經檢察官向法院聲請羈押後，裁定張嫌等3人收押禁見。

該案經蘇澳分局與刑警大隊專案小組溯源擴大偵辦，19日持宜蘭地署檢察官核發的拘票，前往桃園地區拘提涉案在逃鄭嫌共犯到案；現場鄭嫌因非法持有槍毒，見警到場頑強拒捕，在警方強勢攻堅下就逮。

警方在鄭嫌駕駛的自小客車內，起獲長槍1把、子彈88顆、滅音管1支、第二級毒品大麻5包、安非他命3包及毒品吸食器具等證物，全案依違反「槍砲彈藥刀械管制條例」及「毒品危害防制條例」等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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