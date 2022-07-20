不少人為了避免浪費，會將吃不完的飯菜冰到冰箱，但小心保存不慎，恐會導致細菌滋生。台灣一名國中生連吃3天火鍋，竟出現嚴重腹瀉的狀況，甚至還排出血便，母親趕緊帶他就醫，醫師一問才知道，他們吃火鍋時，湯底吃剩就冰起來隔天再吃，生熟食混在一起煮，又不見得完全煮熟，導致國中生感染沙門氏菌。

肝膽腸胃科醫師葉秉威在節目《健康好生活》分享一起案例，一位媽媽帶著讀國中的兒子就醫，表示兒子腹瀉長達3天，一天拉肚子次數約5、6次，而且狀況一直未好轉，之後還出現血便，讓他們驚覺不對勁，趕緊帶孩子來醫院檢查。

葉秉威醫師先是了解病患飲食狀況，患者母親說明，他們家裡近幾天都吃火鍋，買了一個湯底回來煮，每天加肉、蛋等其他食材，若是沒吃完，他們就會冰起來，隔天加熱繼續吃，還會添加新的食材，一吃就是2至3天，醫師聽了猛搖頭。

葉秉威醫師表示，把生熟食加在一起煮，每次烹煮時又不見得完全加熱，生食可能根本還沒煮熟，之後又放進冰箱2、3天，容易導致細菌、毒素大量滋生，患者才會出現細菌性腸炎的症狀，替他做細菌培養後，確認他感染沙門氏菌。

不過隔夜菜要怎麼吃才安心，葉秉威醫師也提供6撇步。

1、避免沾到口水：食物應事先分開存放，避免讓食物沾到口水，容易滋生細菌。

2、避免在室溫放太久：食物煮熟後，為了避免細菌滋生，應盡量在1至2小時內放入冰箱。

3、海鮮、肉、蛋、內臟不隔夜：海鮮及內臟類食品易腐敗，建議當餐就吃完。

4、避免反覆加熱：加熱以1次為限。

5、食物應盡速吃完：冷藏最多放2天，冷凍則是1個月。

6、隔夜菜一定要煮熟：加熱到70˚C以上，才可達到滅菌效果。