前新竹市長林智堅中華大學與台大碩士論文抄襲爭議仍待釐清，民進黨發言人、中華大學董事長李妍慧今到新竹地檢署，按鈴對國民黨主席朱立倫等質疑人提告毀謗。國民黨回應，李以提告轉移焦點，無法釐清林是否涉及論文抄襲爭議。

國民黨文傳會副主委林家興質疑，若李妍慧是以中華大學董事長身份出面，不是更應要求竹科管理局給出文件、釐清真相？如今竟選擇護航有抄襲爭議的民進黨參選人，烏龍提告協助維護中華大學校譽的在野黨，實在相當荒謬。

林家興揶揄，對比之前中華大學校長劉維琪痛心疾首的發言護校，李妍慧身兼民進黨發言人、在地建商家族代表及中華大學董事長，有時可能很難搞清楚角色分際及優先順序，把護航民進黨放在維護中華大學校譽前，形成鮮明諷刺。

林家興說，李妍慧公私、政治利益與學校清譽優先順序不分，毫不避嫌為陷入論文抄襲爭議的林智堅「加油」時，已失去立場，讓自己成論文抄襲爭議一部分。

林家興表示，民進黨若真想「顧家鄉，拚未來」，應約束發言人言行，別讓「顧利益，拚護航」戳破精心設計的華麗包裝。