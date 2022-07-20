楊宇騰是登上《awesome!Plus》雜誌封面的首位台灣藝人。（泓康天下娛樂文創提供）

「亞洲新男神」楊宇騰YU進軍日本即將迎接週年，在日本經紀公司AMUSE的助攻下正式進軍日本樂壇，興奮宣佈要在8月5日推出親自填詞的第1首原創日文單曲《心鏡》，根據自己過往的經歷寫下的第1首情歌，下周一（25日）會搶先在hit FM播出，另一個好消息則是，8月要在東京舉辦的出道紀念日日本粉絲見面會更傳出加場，2天要演出4場，對他來說是個超級挑戰。

楊宇騰在去年以2張EP《我的夜無所事事》和《邃宇》創下同時攻佔博客來2月、9月實體銷售月冠軍的第1人，並拿下2021年博客來年度華語暢銷榜第4名和第7名，以及2021年五大唱片年度金榜華語榜第5名，暢銷曲〈水藍色情人〉MV的瀏覽人次也突破500萬大關。在日本出道屆滿週年之前，他也將要在8月5日推出首支原創日文單曲《心鏡》，歌詞由他根據自己過往的經歷所寫下的第一首情歌，故事描述他和女友的相處，隨著現實環境變得謹慎，甚至無法了解彼此心中的想法。

負責製作這首〈心鏡〉的是曾為中島美嘉寫下百萬銷售佳績的「ORION」金曲，也幫過flumpool、伊藤由奈、Aimer等歌手操刀日本知名音樂人百田留衣老師。楊宇騰表示想要藉由這首歌傳達，他和女友在不能見面的日子時，總是會有許多不得已的地方，「本來是想跟對方說『謝謝』的，最後卻變成了『對不起』」，兩人的相處都開始小心翼翼，擔心無意間瑣碎的話就會傷害到對方，這是最無可奈何和痛苦的，兩人的心如果在一起，應該要有同樣的感受和期望才是最好的狀態。

除了首張日文單曲和見面會之外，他也將在8月8日推出日本首封，繼山田孝之、西島秀俊之後，成為《awesome!Plus》雜誌的封面人物，也成為登上該雜誌封面的第一位台灣藝人。儘管下半年將重心放在日本，楊宇騰也沒忘記台灣，預告將有包括戲劇、寫真書以及新的代言，連全新的中文專輯也都在創作錄製當中，因此接下來楊宇騰會經常奔波在日本、台灣兩地，還好現在疫情趨緩，隔離天數減少，讓打完3劑的他可以安心地工作。楊宇騰首支日文單曲《心鏡》8月5日在各大數位平台上線。