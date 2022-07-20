格羅方德（GlobalFoundries Inc）執行長Tom Caulfield周二接受路透社訪問時表示，如果支持美國電腦晶片產業的法案無法在未來幾周內通過，該公司在紐約州北部建造半導體工廠的計畫可能推遲。

在通過第一個自家版本一年多之後，美國參議院終於將於周二晚些時候就一項縮減版的晶片法進行表決，為美國半導體產業提供520億美元的補貼與稅負減免。議員們希望在8月休會之前通過這項晶片法案，並送交拜登總統簽署完成立法。

這項法案旨在應對來自中國日益激烈的競爭，在完成立法後就能撥款補貼英特爾、三星電子、台積電和格羅方德等公司在美國建造晶片廠的投資計畫。

去年格羅方德宣布將在其位於紐約州馬耳他鎮（Malta）的總部建造第二座工廠。

該公司尚未給出這座新廠的投資金額或落成的時間表，但執行長Tom Caulfield表示，沒有美國政府的補貼，這個投資項目可能耗時更久。

Caulfield接受路透社訪問時表示，必須盡快通過法案，我們需要政府和我們一起投資，我們擁有良好的自由現金流，但我們必須增強財務才能進行這些投資。

相較於對美國的投資延宕提出警告，格羅方德在本月早些時候宣布推進另一項在歐洲的建廠計畫，將與意法半導體（STMicroelectronics）共同斥資57億美元在法國建造一座晶片廠，預計於2026年全面投入營運年產620,000片300mm晶圓。

Caulfield表示，約莫今年初才開始討論這座歐洲廠，大約6個月後就一切就緒，因為法國政府迅速通過了補貼措施。如果美國的補貼在去年第一次推動法案時就通過，格羅方德可能更早推進在紐約設廠的計畫，但結果卻是將注意力轉向法國新廠和新加坡的擴廠。

英特爾在6月底也曾警告該公司選址在俄亥俄州哥倫布市郊、目前處於興建初期的大型晶片廠可能縮小規模或延後建廠工作，這項重大投資案的規模與進程取決於美國國會如何處理《晶片法案》（CHIPS Act）。

英特爾在今年1月宣布這項投資案，可能成為多年來美國半導體製造業最重大的擴張計畫。該公司估算這座新廠的建造成本可能高達1000億美元，並承諾初步將投資200億美元。英特爾一名發言人當時表示，公司仍將推進今年早些時候宣布的200億美元投資案，但如果晶片法未能獲得國會通過，那麼整體達1000億美元的投資案則不確定能否完成。