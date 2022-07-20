我國前一波新冠疫情嚴峻，今年以來已累積7408人死亡，台大公衛學院教授陳秀熙今天表示，目前所面臨的最大問題仍然是超額死亡，推估6月份的超額死亡率為43％，並預測下波BA.5疫情起來，每日個案數就會回升至3.5萬到4萬。

對此指揮中心指揮官王必勝表示，建議不要看短期，現在處在流行期間，超額死亡數值當然會較高。對於國內疫情是否重回單日4萬大關，王表示當然有可能，但還是要看到時候狀況。

陳秀熙表示，新冠疫情延燒兩年半，耽誤到不少年長者、癌症、慢性病患的照護，推估我國6月的超額死亡率為43％，比5月的18％高出不少，依照疫情發展，7月可能還會有28％的超額死亡率，到了8月估計會降至22％。

陳秀熙進一步指出，6月份的超額死亡率，其中有63％是因新冠致死，另有37％為無法得到醫療照護的間接死亡，呼籲政府重視一般病患的照護，防疫之餘也要關注癌症與慢性病患的照護需求，若醫療量能持續緊縮、人力短缺，超額死亡率就難以下降。

中央流行疫情指揮官王必勝表示，對於專家分析的6月超額死亡有超過3成是因無法得到照護，這個數字還要再做確認，不過每個國家的疫情發展時間都不一樣，如果要拿尖峰的盛行率來看死亡，當然會相對比較高，因此建議不要看短期，若以每個月的死亡數來看，現在處在流行期間，數值當然會較高。

至於國內疫情下一波流行，陳秀熙預估緩降趨勢應能維持到8月底，屆時新增個案數可能低於萬例，不過國際間觀察到BA.4/5平均約26天可從1％成長至20％，從20％成長至40％約需11天，且每增加10％，感染率就增加4％，因此當我國BA.4/5佔比達55％，每日個案數就會回升至3.5萬至4萬。

王必勝則回應，國內疫情是否會回到單日4萬大關當然有可能，但目前尚無法推論，「還是要看到時候的狀況才能驗證。」

不過陳秀熙認為，台灣追加劑接種率高，死亡率應不至於快速增長，但為避免BA.4/5對敏感族群的侵襲，應下修第四劑的接種年齡至50歲，「這也是台灣可能要做出的決策。」