今年37歲的布農族美春媽媽共育有4名孩子，原本經濟就不寬裕，因此長期接受家扶基金會資助，未料去年丈夫遭診斷患有惡性腫瘤，開刀後至今仍無法工作，只靠著美春打零工維生、月薪僅有約2萬元，雖然生活拮据，但全家希望未來能夠在部落開一家早午餐店自立。

據家扶基金會的「弱勢家庭照顧能力與需求調查」指出，家中照顧者為女性且僅有一位照顧者的家庭，佔扶助家庭61.6％，其中逾7成的家庭每月收入未達基本工資，超過6成的女性家庭唯一照顧者在照顧時感到心力交瘁，面對龐大照顧花費，有80.5％的女性照顧者感到沉重負擔。

為了照顧家中患有惡性腫瘤的丈夫，美春媽媽經常醫院、家庭、工作三方奔波，只能靠打零工維生，每月收入約2萬元左右，沒想到今年家中又有另一名孩子因患有大腸瘜肉開刀，雖然收入不多，但透過家扶「脫貧方案」學習財務管理和農產品加工，今年的目標為存錢買爸爸的營食品，更希望在部落開早午餐店。

而為了獲得獎學金、獎品，家中的小朋友也到處參加各種比賽，如日前老四小韌（化名）也獲得全國原住民兒童繪畫創作比賽表揚。

家扶基金會執行長周大堯說，多數的弱勢家庭的工作為部分工時等非典型就業，但過去幾年受到新冠肺炎疫情影響，使非典型工作職缺減少、衝擊弱勢家庭生計，據統計，近期申請急難救助的弱勢家庭為過去的5倍至8倍之多。

家扶基金會推動「無窮世代」邁入第10年，透過教育提升、穩定生活、能力建構與急難救助等服務方案，給予弱勢孩子和家庭所需的教育與生活資源，幫助他們累積脫貧能力、逐步邁向自立。捐款可洽家扶基金會官網。