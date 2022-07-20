由台灣第一女優吳夢夢所主持的Youtube節目《思春社》，每期都會找來線上女優分享故事或性知識，最新一集中吳夢夢邀來19歲就出道的女優林思妤，她當年被渣男男友騙下海，為了養對方才點頭跟對方拍片，沒想到對方有暴力傾向，被問當了謎片女優後怕不怕以後交不到男友？林思妤也給了個中肯回答。
留著一頭淺棕色長髮和圓圓臉蛋的林思妤外型性感，近日她上節目《思春社》談入行經過，坦言當年是為了錢才下海，如今做到有點人氣和流量，希望以後可以藉此轉戰網紅或直播主、甚至是製片的工作，林思妤的作品大多是和同一位男優合作，她也鬆口，對方其實就是她的男友，現在漸漸開始轉向和別的男優搭配，主因沒有別的，就是兩人分手了。
林思妤說，當年因為前男友勸說，她才決定出道拍謎片，但她不想跟別人拍，前男友才在導演勸說下願意一起下海，未料後來覺得對方都在騙她，兩人還拍過家暴系列的影片，然而男方一點都不憐香惜玉，還會拿林思妤賺的錢去嫖妓，被她發現後，前男友多次說會改過卻沒實現，才讓林思妤心死分手。
過去，林思妤曾用化名或喬裝的方式拍片，但最後還是會被認出，直到有個朋友提點她：「每個人都有每個人的生活方式，所以不用在意他人眼光」，才讓她用自己的名字繼續工作，而吳夢夢好奇問她歷經上一個渣男男友還有目前的這份工作，是否會擔心比較不容易交到新男友？林思妤則表示不會，可以接受的人就會接受，「你今天交了新的男朋友或女朋友，就算你今天不是女優，他有沒有被別人用過？有嘛！所以其實沒有什麼差別」。
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