萬物齊漲、薪水不變，讓許多年輕人不敢生小孩。一位女網友表示，生孩子以後的生活超可怕，反而會感覺去上班是開心時光，因此建議大家如果沒有後援，雙薪也沒有15萬元的話，千萬不要生。貼文曝光後，讓兩派人馬戰翻，但多數的年輕網友都說不想生，甚至還有年僅20歲的男網友說，在20歲生日過後5天就去結紮了。

一名女網友近日在Dcard上發文分享，生了小孩以後的生活被大肆摧殘，除了半夜會被小孩吵起來1至3次，不管再累早上7點都要起來準備小孩的東西，然後在上班前將孩子送到托嬰的地方，最後再匆忙趕去上班。可怕的是，小朋友還可能會生病、需要請假，這時候不是她要請假，就是要花錢請保姆。

女網友指出，生小孩以後，她才發現上班根本就是開心時光，每天下班又是惡夢一場，除了要趕著去接小孩，回家以後還得弄晚餐、洗碗、幫小孩洗澡，整天趕來趕去，根本睡不飽；周末想補眠也很困難，因為小孩早早就會壓在你身上叫你起床。

女網友表示，夏天還得要去熱得要死的公園，讓孩子玩沙玩水；冬天則要努力找百貨公司，去那種一次1000元的樂園。因此她認為想生孩子的人，如果很幸運有後援，或者與另一半的收入加起來有破15萬元，也可以負擔得起房貸和車貸的話，那就生吧，但是她的生活真的被自以為的美好家庭給毀了。

貼文引起網友討論，兩派人馬戰翻，有人感嘆媽媽真的很辛苦，要上班又要顧小孩，真的很累；但也有網友質疑，如果這麼不滿意小孩出生以後的生活，當初為什麼不做好避孕措施，為什麼要生小孩呢？如果小孩能看懂今天這篇文，恐怕會很難過吧？

不過，有許多20多歲的年輕網友表示，還是會想要找個人結婚，但不想也不敢生孩子，婚後就一直過兩人世界就好了。另有一位男網友說，他在20歲生日5天後就立刻衝去結紮了，當時醫師也沒有特別多問啥或是制止他，可能看他意志堅定吧，但比起繁衍後代，維繫生活品質絕對更重要。