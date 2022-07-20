連日高溫飆破36度，不少人都得開冷氣才能入睡，一名女網友哀號，因為冷氣太冷只靠吹電扇睡覺，但每到早上都會全身是汗被熱醒。對此，有內行網友傳授密技「開兩台電風扇」，一台直吹腳邊，另一台讓它旋轉，就能睡到早上都涼。

這名女網友日前在Dcard指出，家裡房間小吹冷氣很冷，所以晚上都改吹電風扇睡覺，但一到早上都會滿頭大汗，熱到醒來，於是上網求解，「有推薦不吹冷氣就涼整晚的電扇嗎？」

其他網友看到原PO的文後，有過來人分享自身經驗，如果房間本來就熱，那電扇再吹也是悶，可以考慮冷氣關閉時間往後調，電風扇定時1、2個小時後自動開啟。若想要睡覺涼，也可在床上放竹籐涼席，冷氣調高1到2度。

留言中有神人分享完全不開冷氣睡覺的方法，就是開兩台電風扇，能一覺涼到天亮的關鍵在電扇各自吹的方向，一台直吹腳邊、一台讓它旋轉，表示「原本只開一台電扇，半夜都會被熱醒，昨天試了這個方法後睡到早上」。