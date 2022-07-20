52歲的南韓知名男星李炳憲，2013年與女星李珉廷結婚後共同育有1名兒子，而對於家庭生活總是十分低調的他，近日也罕見的在社群媒體上公開7歲兒子的近況，引起網友們的注意。

李炳憲近日工作行程滿檔，除了在電視劇《我們的藍調時光》中再度展現自然又精湛的演技而受到觀眾喜愛外，本月16日他也推出全新災難電影《緊急迫降》並在韓國展開一系列的宣傳活動，直到近日告一段落，李炳憲便立即回歸家庭生活。

李炳憲日前便在個人IG上PO文，透露自己在美國的環球影城，而在公開的照片中，只見他戴著草帽並戴著墨鏡，即使打扮休閒也遮擋不了他的巨星風采，而鮮少公開7歲兒子照片的他，這次也難得曬出多張父子倆牽手走在環球影城玩樂時的模樣，相當溫馨。老婆李珉廷看到照片後，也立即在底下調皮留言「辛苦您了！顆顆」；而眼尖的網友也發現，他兒子的身高以快到達老爸的肩膀，直呼「兒子長好快」、「哇！這對父子也太帥了吧」、「喜歡他們父子的互動」、「感覺兒子超帥」、「好可愛的父子背影」、「這肯定是媽媽拍的」。

事實上，先前便曾有媒體爆料，李炳憲近幾年因經常在好萊塢拍片，為了方便陪伴家人他與李珉廷便在美國洛杉磯環球影城附近購入200萬美元（約6000萬元台幣）的家庭住宅。李珉廷在稍早之前也在個人IG上PO出在美國與好友用餐的照片，證實他們一家三口確實正在美國度假。