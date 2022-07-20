民進黨台北市長參選人陳時中20日首度拜會台北市議會民進黨團，「小雞」議員們早早就在門口等候，待陳下車一一擊掌後才前往辦公室，場面熱絡，市議會民進黨團總召江志銘致詞時更嗆民眾黨、國民黨，喊話白應堅持、藍要有志氣，別操作棄誰保誰的選舉花招，大家公平競爭，各憑本事。

陳時中今早行程滿滿，10時先至萬華龍山寺參拜祈福，11時便趕赴北市議會拜會現任議員，現場有民進黨北市黨部主委張茂楠、民進黨團總召江志銘、副召周威佑、幹事長簡舒培，競選團隊總幹事吳思瑤也到場支持，其他選區議員包括陳怡君、許淑華、鍾佩玲、吳沛憶、許家蓓、陳慈惠、王閔生、洪健益、劉耀仁都出席助陣。

由於年底市長選舉目前是三角督局面，江志銘致詞時先是向民眾黨、國民黨直球下戰帖，批評有人想把選舉促成藍白合，也有人想把三腳督局面扭轉成藍綠對決，但他要公開向藍白喊話，「年底市長選舉，民眾黨要堅持、國民黨要有志氣，不要去操作棄保誰的選舉花招」，大家公平競爭，各憑本事，預祝陳時中高票當選，北市所有參選議員的同仁全壘打。

「台北前行、台灣共好、市長當選、議員紅不讓！」陳時中先是帶著眾議員們高舉雙手喊話，致詞時更是信心滿滿地說，今天向大家拜會，準備進軍台北市政府，希望議員對他有信心，大家並肩作戰，外界可能會好奇他會不會做事，但在行政院長訓練下，我們會做事。

陳時中說，除了大家看到疫情防疫指揮時一條心與病毒作戰，另外，這5年多在部會首長時，制定了8部法律，修訂90部法律，修了332條、增修47條、刪減4條，每一條法律都要與立委充分溝通，明瞭施政必要性，他也親力親為。

陳時中表示，5年多能修訂這麼多條文，考驗整體架構、溝通能力、協調能力，以及願意溝通的精神，在在表示自己能做事情，但要緊的是做對事情，要有議會監督，希望各位同仁一起來讓我們會做事，也在議會溝通協調下做對事，對市民提供最好的服務，讓台北再度起飛。