萌翻全亞洲的「角落小夥伴」今年暑假再度登上大銀幕！找來《夏目友人帳》導演大森貴弘、《貓的報恩》編劇吉田玲子、《衝吧烈子》動畫團隊Fanworks聯手打造全新暖心故事，電影中感人的親情元素讓中文配音的賈靜雯及大女兒Angel（梧桐妹）都感動不已，賈靜雯直言：「只要是跟母女有關的情感我都會特別被打動。」Angel更是哭紅眼眶：「電影讓我想到之前去讀書看不到媽媽時的感覺，看完就覺得好感人喔！」

《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》公布中文配音由賈靜雯及女兒Angel共同獻聲後，引發網友熱烈討論。在首集配音就廣獲好評的賈靜雯，睽違2年再為角落小夥伴配音已是駕輕就熟，首次配音的Angel則是事先在家苦練，實際錄音時的聲音表現不僅獲得配音老師讚賞，也讓她對配音工作產生興趣：「有了這次經驗後，我還蠻想再繼續嘗試配音，會想嘗試很多角色！」

母女倆聊到對彼此的關係，賈靜雯認為既親密又互相依賴，更自曝剛滿17歲的Angel私下反而更像媽媽，Angel則害羞表示：「因為有時候媽媽工作太累回到家，我都會去幫忙她做她想做的事。」成熟的發言讓賈靜雯欣慰回應：「謝謝。」

電影另一主軸是「魔法」，更有全新角色「魔法師五人組」現身，讓喜愛奇幻元素的賈靜雯興奮表示：「我從小就很愛有魔法的東西，當我知道角落小夥伴跟魔法結合，又一起完成一件事情的時候，我就覺得好感動，好像重新進入了我兒時的夢想！」而Angel則是笑曝一大亮點：「年紀最小的魔法師『五』很像波妞，因為波妞也只有兩顆牙齒，也是小小、很可愛、愛搗蛋！」逗趣又可愛的比喻讓人會心一笑，而電影的魔幻主題不僅令人耳目一新，也讓觀眾更加期待電影的上映！該片8月5日在台上映。