一名陳姓男子缺錢花用，竟把腦筋動到女友身上，媒介女友下海賣淫，每筆交易五五分帳，在社群平台推特上散布交易訊息，被警方查獲移送法辦。屏東地院審結，依圖利媒介性交罪，處4月徒刑併科2萬罰金。可上訴。

判決書指出，陳男缺錢花用，自2020年9月至2021年4月間，以女友的推特帳號發文寫下可提供性交易等內容，收費方式為全套每次2000至5000元、半套為500至2000元，待客人傳訊息詢問價錢，陳男便轉交女友的聯絡方式給客人，若順利介紹成功，陳男可抽取每筆交易的一半作為酬勞。

陳男先於2020年10月間媒介性交易1次，然因最終未能完成性交易而未取得報酬；又於2021年4月間媒介性交易1次，取得1000元的報酬，但行跡敗露被警方查獲，全案經由屏東地檢署偵結起訴。

屏東地院法官認為，陳男利用女友對其愛慕之心，以缺錢為由媒介不特定男子與女友發生性行為，從中謀利，已敗壞社會善良風俗，念及陳男終於坦承犯行等一切情狀，依圖利媒介性交罪，處陳男4月徒刑，併科2萬元罰金，有期徒刑如易科罰金12萬、罰金如易服勞役20天。可上訴。