花蓮貨運公司49歲溫姓司機行經台9線疑因身體不適，將大貨車停靠路旁後即昏迷，被人發現送醫後不治。在場人員表示若他繼續開車後果恐不堪設想。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

花蓮貨運公司49歲溫姓司機行經台9線疑因身體不適，將大貨車停靠路旁後即昏迷，被人發現送醫後不治。在場人員表示若他繼續開車後果恐不堪設想。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

花蓮貨運公司49歲溫姓司機19日晚間駕駛大貨車從花蓮富里出發前往台中，行經台9線池上鄉台東農場時疑因身體不適，他將大貨車停靠路旁後即昏迷，公司員工尋找後發現溫倒在駕駛座，報警請消防隊破窗救人，送醫後宣告不治，確切死因仍待檢警相驗確認。

從遠方民宅監視器可以看到，拖板車閃著警示燈，緩緩停在台東農場前省道旁，之後再就沒有任何動作，駕駛也沒有下車。一直停到20日早上10點多被人發現後，趕緊通報警消救援，消防隊到場破窗，將溫姓駕駛送往關山慈濟醫院救治，卻仍在20日上午11時許宣告不治。

溫姓司機19日晚間9點駕駛大貨車載著米從花蓮富里出發，預計20日清晨6點到達台中。貨運公司20日清晨發現貨仍未到，透過衛星定位發現該貨車停放在路邊許久，並以電話聯絡溫姓司機，卻遲遲無人接聽，隨即派人到現場查看。

在場人員表示，溫姓司機座位旁有許多以塑膠袋包裝的慢性病藥物，其中有心臟用藥，研判他可能在開車途中突然發病，在閃黃燈警示後，努力把車停在路旁，卻來不及吃藥或打電話求救，但確切死因仍待檢警相驗確認。倘若他持續開車、車輛失控，後果恐怕不堪設想。