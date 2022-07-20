桃園市中壢區懷寧醫院今年5月起，由前三軍總醫院外科部主任暨整形燒燙傷專家戴念梓接任院長、台北榮總骨科醫師戴念國接任醫療副院長。戴念梓20日表示，全新的醫療團隊將本著「視病猶親」的理念，為大桃園地區民眾提供最專業的醫療服務。

提到醫院的願景，戴念梓表示，將聘請各專科名醫駐診，並且已和國軍桃園總醫院洽談醫療結盟與建教合作。未來醫院將推出「長新冠整合門診」，針對COVID-19染疫康復者可能出現的多種併發症，做到「全人醫療照護」。懷寧醫院預定自８月起，提供出入境唾液PCR核酸檢驗服務，副院長戴念國表示，將啟用最新無痛唾液核酸檢測，並於一小時內提供檢測報告。方便旅客出入境。

戴念梓與戴念國不僅是兄弟，也都是再生細胞醫學專家，近期將在懷寧醫院成立再生醫療中心，全力推動細胞再生醫學，以達到疾病治療的目的。戴念梓說，「兄弟齊心，其力斷金」，一個全新的懷寧醫院，會很快的呈現在大桃園鄉親面前。