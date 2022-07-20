BWF超級300系列台北羽球公開賽女單第6種子、日本空靈系羽球女神大堀彩，今天（20日）首輪單挑台灣好手許玟琪，雙姝大戰3局、48分鐘，許玟琪9比21、21比10、21比13逆轉勝，晉級16強。

賽後許玟琪指出，雖然是第一次和大堀彩交手，不過兩人上周都有參加新加坡公開賽，她有趁機觀察一下對方，策略上盡量不要讓她上網打得順，而比賽到了第3局，關鍵就看誰發揮好就佔上風，很開心自己有挺下來，而大堀彩目前世界排名第25，也算是自己贏過最高排名的選手。

許玟琪補充，台北公開賽因為新冠肺炎疫情停辦2年恢復舉辦，球迷的加油生讓她覺得蠻興奮的，自己過去在這項賽事最好成績是16強，希望這次可以突破。

大堀彩上一站新加坡公開賽打進到4強，這一站首輪就出局也難掩失望，她說：「這次來台參賽，場地限制、隔離種種難題，自己發揮比平常水準一半還低。儘管輸球很不甘心，台灣球迷的熱情仍讓我覺得相當溫暖，希望有機會再來台挑戰、繳出更好的成績。」