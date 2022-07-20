教育部日前公布今年師鐸獎名單，全台共有72名教師獲獎，苗栗縣苗栗市大同國小老師溫櫻美投身教育界20多年，除用愛與包容因材施教帶領學生，在教育現場也以共學共好理念，影響千位苗栗各鄉鎮和偏鄉地區教師們，讓她成為苗栗縣今年唯一獲獎的老師。

溫櫻美是土生土長苗栗人，畢業於中興大學中文系，在家中排行第6，父親自她小學3年級時因故去世，由母親獨自一人含辛茹苦把7名子女拉拔長大，無形間也培養溫櫻美獨立、好學的性格。

就學期間溫櫻美不曾想過擔任一位老師，曾以考古學家、媒體業為志向的她，在大學3年級那年，因緣際會到一所小學當代課老師，但課堂上的學生，多半是來自弱勢家庭、行為偏差等不愛學習的孩子。

溫櫻美坦言當時想出國念書，代課是為賺取生活費，當時付出心力帶領學生，卻仍難以管教、困難重重，使得她心灰意冷，決定想跟當時校長辭行準備出國讀書，而這也是讓她成為老師的契機。

「妳擁有耐心跟包容，是一個好老師的特質。」當時的校長不停給予溫櫻美鼓勵，早年教育環境遇到學生不聽話，只有打跟罵，但溫櫻美卻能夠用心陪伴、用愛教育被校長看見，溫櫻美自此發願要當一位可以引領學生的好老師。

溫櫻美1999年正式取得教師資格後，展開她的教育生涯，除了細心教導自己班級學生，也常利用課餘時間、寒暑假，前往偏鄉、山區學校帶領營隊幫助弱勢家庭學生學習。為回饋家鄉，2003年溫櫻美調職到大同國小服務，並堅持自己的理念來教育孩子。

「沒有教不起來的孩子。」溫櫻美說，很多隔代教養、單親、新住民等弱勢家庭學生，可能因為父母忙於工作疏於陪伴，老師等同於家庭以外最重要角色，所以她會針對孩子的特性跟需求，以適性教學方式去帶領學生。

她表示，同樣一個課程，她會自編3種不同的教材，並且讓學生自己選擇難度，達到最適合的學習效果，如果學生答錯，也不會責罵或當面說錯，會了解學生答題原因，並讓學生們自行思考答案背後的意義，同時也利用影片、照片記錄每位學生的情況，給爸媽知道孩子學習進度，也增進親子間的感情。

為了精進教學理念，溫櫻美5年前跟一群志同道合老師共同備課，互相分享教學經驗，並在苗栗縣教育處支持下，首創「專任教學輔導員」，由溫櫻美擔任縣內的教學前鋒，每月上傳實境教學影片，除學生能在家自主學習，其他教師也能線上觀摩，她更開放公開觀課與議課，讓縣內教師彼此提供建議。

溫櫻美也分享她與時俱進的教學模式，利用平板來課前預習，並融入故事接龍、繪製心智圖、九宮格詞彙等方式，讓學生輕鬆學習也增加學習意願，有別以往的數位國語課。

從正式擔任老師以來，溫櫻美已經在教育界服務23年，她說，能夠獲獎不是她成就學生，而是學生成就了她，她認為教育的初心是要堅持自己的理念，以及保有為什麼要當老師的初衷，她想繼續再教育深耕10年，來幫助更多需要幫助的學生。