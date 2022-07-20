有關報載林佳龍市長參選人提到「林口交流道新北市根本提不出可行性研究的路線」，「我拿來做，沒功勞也有苦勞，找到路線、土地，預算也我出」，對此，新北交通局表示：「無法接受。」

新北交通局表示，當初交通部逕自委託顧問公司在林口交流道規劃南出往桃園的匝道，完全忽略新北市需求；新北市發現後即函請交通部考量林口地區需求，將北入匝道納為改善方案，但交通部並未採納，具文要求新北市自行提案。

新北市交通局長鍾鳴時表示，新北市交通局除自102年起多次提請交通部改善林口交流道多次外，在知悉交通部只規劃往桃園出口匝道後，於109年7月23日函(證據1)請交通部高公局考量林口地區需求，將北入匝道納入改善方案，交通部高公局於7月30日正式回函(證據2)否決，並要求新北市自行辦理可行性評估後再提案送審。

鍾鳴時指出，109年9月9日時任交通部長林佳龍會勘林口交流道時，高公局所提的改善方案仍僅有南出桃園匝道，且該方案係以放寬設計標準、拆除高公局部分工區建物僅做為南出匝道使用(證據3)，完全忽略林口地區民眾的交通需求；因此在會勘現場，侯市長據理力爭，強烈表達林口交流道改善方案應整體思考、規劃，同時解決林口、龜山的交通問題，才爭取到讓新北市在1個月內將北入匝道提案送高公局整合。

圖由新北市政府提供

圖由新北市政府提供

新北市如期依照交通部高公局相同的設計標準完成規劃，證實了新北市團隊的專業能力與鍥而不捨的精神，勞心勞力達成目標，林口交流道改善工程市民已經等很久了，建議交通部抓緊時間加速推動。