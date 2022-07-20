新竹市長選情激烈，「雙虹」再為育兒政策隔空交火。民進黨新竹市長參選人沈慧虹昨提育兒政策應拿出完整規畫，高虹安20日批評，行政院已提政策，沈當副市長7年多卻不清楚。對此，沈慧虹20日表示，當時是回應林耕仁的長輩福利政策，嚴正要求高虹安道歉。

沈慧虹19日指育兒政策應拿出完整規畫，否則就是口說無憑，高虹安20日表示，蔡英文總統連任後，行政院也提出0到6歲國家跟你一起養等政策，批評沈身為新竹市副市長7年多，還不清楚國家有相對應政策，但地方政府明明應配合中央政府政策，怎麼會說是口說無憑。

針對高虹安20日批評她不清楚國家政策，沈慧虹嚴正要求高虹安道歉，沈強調，19日的談話是針對國民黨新竹市長參選人林耕仁的長輩福利政見。

沈慧虹指出，如果是提出撒錢式的社會福利，身為負責任的市長參選人，應提出更縝密的財源規劃與精密計算，並遵守嚴格的財政紀律，才不至於口說無憑、淪為口號。

民進黨新竹市黨部主委陳建名說，選舉端出政見牛肉無可厚非，但高虹安不需為了聲量見獵心喜、對號入座、看到黑影就開槍，這樣的選戰手法讓人唾棄。